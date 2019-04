BD : L'amour n'a pas d'âge

En 2017 l’auteur et dessinateur belge rencontre une directrice d’EHPAD qui lui demande s’il est possible d’imaginer une BD avec des personnes âgées. “Je ne sais pas, essayons !” lui répond Thibaut Lambert. L’aventure L’amour n’a pas d’âge était lancée.

La bluette est touchante certes, mais le message suggéré derrière cette histoire l’est encore plus. L’amour n’a pas d’âge est une demande de considération exprimée directement par ceux qui se sentent écartés de la société. Oui il est possible d’être amoureux en EHPAD, de partager des moments heureux et de vivre passionnément. L’entrée en EHPAD n’est pas une fin en soi et peut même être le début d’une nouvelle vie.



La bande dessinée a été récompensé d'un trophée SilverEco 2019, catégorie meilleure initiative hébergement collectif/Ehpad.