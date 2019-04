Société inclusive : des initiatives partout en France

Pour rendre notre société véritablement inclusive et solidaire, des initiatives sont lancées un peu partout en France. Gros plan sur quelques-unes d’entre elles.



A Chambéry en Savoie, l’Adis (association départementale pour l’insertion des sourds) a imaginé le projet En signe de mémoire, dont le but est de construire, avec les personnes concernées, des outils sur la thématique du bien vieillir.



L’idée ? Lutter contre la désocialisation et la perte d’autonomie grâce à une série de dix ateliers de 3h sur l’entrainement cérébral, l’activité physique et l’alimentation, entièrement co-construits avec des personnes sourdes afin que les contenus soient adaptés à leurs problématiques spécifiques.

Un projet soutenu par la fondation d’entreprise Adrea.





Apprendre et se rencontrer à tout âge





L’Hérault a séduit de nombreux Britanniques, qui sont venus s’y installer à la retraite. Une aubaine pour les Héraultais âgés mais aussi les écoliers du département qui ont pu bénéficier de cours de conversation et améliorer ensemble leur pratique de l’anglais.En Loire-Atlantique, ce sont les plus âgés qui ont initié les enfants de 8 à 12 ans à la vannerie.En Isère, l’activité Basket santé permet quant à elle de rassembler toutes les générations sur le terrain pour des sessions adaptées à tous les niveaux.Ces trois initiatives ont été récompensées, avec huit autres, d’un prix au concours Générations actions, organisé par Générations mouvements et la Mutualité sociale agricole. Dans le Perche, les lycéens de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) se sont lancé en janvier 2017 le défi d’Pari réussi puisqu’aujourd’hui, 1005 personnes âgées de 75 ans en moyenne participent ou ont participé au programme Perche digital senior , à raison de deux heures par mois pour un total de 20 heures.L’initiative a remporté le prix 2019 du bien-vieillir de la Fondation Korian.