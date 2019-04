Le podcast qui donne la parole aux grands-mères

Mado poursuit en évoquant sa première grossesse alors que l’échographie n’avait pas cours ou alors, plus loin, son désir de “travailler pour voir du monde” et de sortir de son rôle de femme cantonnée au bon fonctionnement du foyer familial.





Un discours passionné et passionnant autour d’une époque qui semble si lointaine et qui met en relief l’importance des avancées qui ont été acquises depuis.A l’heure actuelle, deux épisodes sont d’ores et déjà en ligne et Mamie dans les orties promet de s’enrichir toutes les trois semaines d’un nouveau récit de vie, disponible notamment sur Itunes et Soundcloud.