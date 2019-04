Guide pratique : Comprendre et accompagner la douleur dans la maladie de Parkinson

Nombre de malades de Parkinson souffrent de douleurs associées à la maladie. Pour les malades, les aidants mais aussi les professionnels de santé, l’association France Parkinson a publié un guide sur le sujet, riche d’explications et de conseils pratiques.



Crampes, douleurs inflammatoires, sensation de brûlure… Selon une enquête menée par l’association, 86 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent de douleurs fréquentes, si ce n’est permanentes.



Le guide Comprendre et accompagner la douleur dans la maladie de Parkinson permet d’abord de « mettre des mots sur des maux ».



L’enjeu : apprendre à mieux identifier les douleurs, pour y répondre de manière adaptée.



Et pour mieux l’identifier, il est essentiel de bien décrire la douleur, rappelle le Pr Christine Brefel-Courbon, neurologue spécialiste de la maladie de Parkinson :





Où est-elle localisée ?

A quels moments survient-elle ?

Est-elle concomitante des blocages moteurs ?

Est-elle aggravée par les blocages moteurs ?

Est-elle aigüe ou chronique ?

Conseils pour les aidants

Le guide donne aussi des indications pour repérer les signes de la douleur chez une personne qui ne peut pas l’exprimer, mais aussi de nombreuses pistes pour la soulager.Retrouvez ces conseils et de nombreux autres dans le guide Comprendre et accompagner la douleur dans la maladie de Parkinson.