Si j'étais venu, j'aurai pas chu

Parce que la chute est un drame (complications, limitations du périmètre de marche, syndrome post-chute, 10 000 décès par an), le programme de prévention "Pour Bien Vieillir" de l'Inter-Régimes des Caisses de retraite complète l'offre de formations (en ligne) et propose des ateliers "Equilibre en Mouvement©".

Et en douze ateliers : les résultats sont là !

Ils témoignent d'une amélioration de la fonction musculaire selon les premiers chiffres de l'étude scientifique Emmap menée pour le Prif en Ile de France.



Evaluer les 12 séances du programme Equilibre en mouvement©

Le Prif (Prévention retraite Ile de France) a confié au Gérond'IF (Gérontopôle Ile de France) sous la responsabilité du Pr de gériatrie Agathe Raynaud-Simon, une évaluation de l'efficacité des ateliers "L'équilibre en mouvement©" sur la fonction musculaire des retraités. Cette fonction est vitale pour les activités de la vie quotidienne : marcher, monter, descendre les escaliers, enjamber une baignoire...

Le programme est structuré en 12 séances collectives autour de 15 personnes d'une durée d'une heure à 1heure 30 animée par un professionnel (ex. Adal; Siel Bleu).

Au cours de ces séances, les retraités participent à des exercices : échauffement, parcours adaptés, gestes et postures. Ils reçoivent aussi des conseils personnalisés pour prévenir la perte d'équilibre, savoir se relever d'une chute, ne plus avoir peur du sol... le tout avec le sourire et beaucoup de plaisirs partagés !



Ressentis de 1 613 participants enthousiastes et mobilisés

Les 1613 analyses des questionnaires remplis à la première et la dernière séances montrent que peu de participants ont fait de chutes graves mais que la peur de tomber existe pour une personne sur deux. Ces ateliers répondent aux attentes à 84% : nouveaux réflexes pour éviter de chuter, confiance en soi, renforcement de la sensation de stabilité, de la marche, de l'amélioration du maintien debout sans appui, ou sur une jambe.

Pour près de 9 participants sur dix : ces séances permettent de rencontrer de nouvelles personnes et de les revoir après.

A l'issue des séances, 96% envisagent de poursuivre une activité physique régulière, dont 70% certainement. Et toutes les activités progressent : la marche, faire des courses, son ménage, son jardin. 88% disent être plus à l'aise pour monter un étage à pied, 80% pour passer au sol, 81% pour se relever.

99% des participants recommandent le programme !



Des observations objectivées scientifiquement

Ces observations ont été complétées d'une démarche de recherche scientifique (menée par le Gérond'IF) avec un groupe contrôle et des tests validés : Timed Up and Go (Temps nécessaire pour se lever d'une chaise, marcher trois mètres, faire demi-tour et se rasseoir), SPPB (vitesse de marche, temps pour se lever 5 fois d'une chaise, équilibre), Test unipodal (tenir debout sur une jambe, puis l'autre).

Le statut nutritionnel des sujets inclus dans l'étude a été suivi : poids, circonférence du mollet, MMA-SF.

Les participants ont été appelés à leur domicile 6 et 12 mois après leur participation aux ateliers pour évaluer leurs capacité fonctionnelles (monter les escaliers, marcher autour d'un pâté de maisons) et la survenue d'évènements notables comme une chute, une hospitalisation.

Sur 626 personnes incluses dans l'étude, 337 ont été perdues de vue. 289 sujets évalués ont été séparés en deux groupes : un groupe "Ateliers Equilibre" de 167 participants et un autre groupe de 122 participants d'autres ateliers du PRIF.

87% étaient des femmes de 74 ans en moyenne jugeant leur état de santé plutôt bon.

Si les effets sur le groupe témoin sont réels aussi, les premiers résultats montrent une amélioration sensible de la fonction musculaire.

Les résultats complets seront communiqués fin juin 2019 à l'issue des rappels des participants à un an.



Pour connaître et s'inscrire aux Ateliers collectifs du programme "Pour Bien Vieillir" en France.

En Ile de France sur le site du Prif (ateliers gratuits)