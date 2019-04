Un fil à tisser : Se mobiliser contre l'isolement

Fin 2017, une étude menée par les Petits Frères des Pauvres et l’institut CSA révélait que 900 000 personnes âgées de 60 ans et plus se trouvent isolés, éloignés des cercles familiaux et amicaux. 300 000 d’entre eux sont même en situation de mort sociale, c’est à dire qu’ils ne rencontrent plus ou presque plus personne.









Combler un vide

Ce fil à tisser, c’est donc celui qui permettra de recréer des liens avec nos aînés, trop souvent mis à l’écart de la société.



Le documentaire réalisé par Thierry Vallino brosse le portrait des visiteurs et des visités afin de rendre visible l’intérêt de la démarche.



“Je lui dis plus de choses qu’à mes enfants !” s’exclame Renée, octogénaire éreintée par le poid de la solitude, avant de poursuivre “quand elle ne vient pas, ça me manque”.







Plus que de simples visites





Les couples visiteurs/visités sont constitués avec l’approbation des deux partis, en fonction du feeling de chacun et permettent à une amitié sincère et réciproque de s’installer au fil des rencontres.



Cependant l’un des bénévoles rappelle que son rôle n’est pas de remplacer qui que ce soit mais d’apporter un petit plus. “Ce n’est pas à nous de faire ce que la famille ne fait pas. On essaie juste de donner un coup de main !”



L’idée n’est pas de prendre en charge la vie de la personne, mais de lui permettre, une fois par semaine de se reconnecter à la société et d’égayer sa journée.



Un engagement citoyen salvateur illustré par cette galerie de portraits attachants et émouvants.





