Vaccination : les seniors aussi

Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants en bas âge. Mais la vaccination reste toute aussi essentielle pour les seniors. Rappel des recommandations à l’occasion de la semaine européenne de la vaccination.



Après 65 ans, plusieurs vaccins sont recommandés :



Le DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) avec un rappel à 65 ans puis tous les 10 ans ;

Le zona (une dose unique).

Sans oublier la, qui donne lieu à une nouvelle vaccination chaque année à l’automne.Gratuite pour les personnes dites à risques, dont les personnes âgées de 65 ans et plus, elle n’est pas encore adoptée par tous les concernés. Selon Santé publique France , seuls 47 % d’entre eux étaient vaccinés durant l’épidémie 2018-2019.Cette dernière, particulièrement courte, n’a duré que huit semaines.Mais l'épidémie de grippe a causé le. Par ailleurs, 720 foyers de grippe ont été déclarés dans des établissements accueillant des personnes âgées.Au total, Santé publique France estime que la grippe 2018-2019 a causé près de 10 000 décès (pendant et hors période épidémique).Pour la prochaine campagne de vaccination contre la grippe, qui devrait débuter en octobre,, mais aussi chez le médecin ou par un infirmier à domicile.