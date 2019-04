Le rôle de la famille auprès des malades d'Alzheimer

Chorale, sortie à la piscine, jardinage… La Fondation Médéric Alzheimer met en valeur les initiatives impliquant les familles et récompense les EHPAD qui les portent, en leur attribuant un prix “Rôle et place des familles en établissement d’hébergement”.Ce guide Repères Azheimer 1 peut aussi servir d’outil pour les familles qui voudraient s’impliquer d’avantage. Pour ce faire les conseils de la vie sociale (CVS) , présents dans tous les établissements, permettent à des représentant de résidents et de familles de faire entendre leur voix et d'être force de proposition afin d’améliorer l'accompagnement des personnes âgées.