A lire : Les voyages de ma Grand-mère

« Les adultes disent que Grand-mère est un peu perdue, qu’elle ne sait plus très bien où elle se trouve. Moi je crois qu’elle sait parfaitement où elle est. Elle est juste très loin d’eux. » Dans un superbe album destiné aux enfants dès 4 ans, Juliet Rix et Christopher Corr abordent avec beaucoup de subtilité la maladie d’Alzheimer. Coup de cœur.



C’est une histoire de lien, de transmission entre une grand-mère et sa petite-fille. Une grand-mère qui a parcouru le monde quand elle était plus jeune, mais dont les jambes, aujourd’hui, « ne la conduisent pas plus loin que sa porte ».



Alors, elle raconte à sa petite-fille, elle l’emmène dans des périples à travers les continents.



« Grand-mère ne se souvient plus d’hier, mais elle connaît le monde comme sa poche. Et moi, ça me va ! Je n’ai besoin de personne pour me souvenir d’hier. Mais j’ai besoin de Grand-mère pour voyager. »



Dans ce livre pour ne plus avoir peur d’Alzheimer, les auteurs offrent un récit positif et émouvant, des illustrations gaies et colorées.



Ce sont ces couleurs qui ont séduit Louis, 4 ans : « surtout les cartes au début et à la fin du livre », précise-t-il. Le petit garçon a aussi beaucoup aimé jouer à retrouver tous les souvenirs de voyage de la grand-mère, cachés au fil des pages.



Gabriel, 7 ans, a moins apprécié le dessin de Christopher Corr. « Mais j’ai adoré l’aventure que vit la petite-fille avec sa grand-mère », explique le garçon.



Des illustrations qui donnent du baume au cœur, un texte simple mais tout en nuance : l’ouvrage, traduit de l’anglais, fait mouche auprès de son public. Que ses petits lecteurs soient concernés ou non par la maladie d’Alzheimer.



Les voyages de ma Grand-mère

De 4 à 9 ans

Texte : Juliet Rix

Illustrations : Christopher Corr

28 pages

Gallimard Jeunesse

Avril 2019

14,90 euros

