Vaincre l'isolement par Jean-François Serres, référent national de Monalisa

Jean-Françoi s Serres est le référent national de la Monalisa : la mobilisation nationale contre l'isolement et la solitude des âgés. Elle touche un français sur 10, 25% des plus de 75 ans.



Il est aussi membre de Cese (Conseil économique, social et environnementale) pour lequel il a résidé le rapport "Combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité" en 2017.



Jusque mi 2016 il était aussi délégué général des Petits Frères des Pauvres à l'origine de Voisin-Age (Primé par Agevillage).



Après avoir publié "Engageons-nous en fraternité" en 2017, il publie aujourd'hui ce livre qui invite à s'engager en découvrant et en rejoingnant les équipes citoyennes Monalisa, vers un label public, républicain, encadré de référents professionnels (car les équipes s'adresse à des publics souvent fragiles, potentiellement vulnérables).



Ces équipes citoyennes et ces expériences concrètes montrent que la fraternité est portée de main. Mais qu'elle demande une impusion, un soutien, un cadre de l'Etat.



Nous sommes des êtres sociaux qui oscillons entre la paix de l'anonymat et le désir de relations proches, entre l'émancipation de dogmes ancestraux et l'assignation à soi (la prison des solitudes).



Difficile de vivre en tout cas (page 21) sans avoir personne sur qui compter (protection), sans compter pour personne (reconnaissance), sans que personne ne compte sur soi (participation).



L'appétit vient en mangeant, en faisant, en s'engageant. Le goût de la vie commune se cultive, avec rigueur et gratuité pour ne pas tomber dans l'übérisation de la sollicitude avec ces voisins rémunérés par exemple, estime Jean-François Serres.



Ces équipes citoyennes, de quartier, sont des "maïeuticiennes des liens" (page 174) : elles animent, relient, soutiennent, consultent, reformulent, interrogent, impulsent, des rencontres, des relations, des projets petits et grands.



Que risque-t-on à s'y mettre ? conclut l'auteur