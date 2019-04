Accessibilité de l'Apa : du progrès

Depuis 2016, la rédaction d’Agevillage s’évertue à évaluer l’accessibilité de l’Apa, à travers la disponibilité en ligne (ou pas) des dossiers de demande. Aujourd’hui, 82 conseils départementaux sur 100 proposent cette option, un vrai progrès en matière de réduction des inégalités.



L’allocation personnalisée d’autonomie est une aide nationale, qui vise à compenser la perte d’autonomie d’une personne âgée de 60 ans ou plus.



Mais elle est attribuée localement par les conseils départementaux, ce qui génère un certain nombre de disparités (voir notre article de 2017), ne serait-ce que le nom de l’aide qui devient parfois ADPA (pour allocation départementale personnalisée d’autonomie) et même Adapa dans le Maine-et-Loire, ce qui ne contribue guère à rendre l’information claire et compréhensible.



La rédaction a choisi de recenser les dossiers d’Apa accessibles de manière dématérialisée, une solution indispensable pour des aidants qui vivent en moyenne à 200 kilomètres de leur parent âgé.



Lorsque nous avons commencé ce travail en 2016, nous avons trouvé 66 dossiers en ligne, puis 71 en 2017. La Haute-Corse, qui ne propose pas le dossier sur son site, a en outre accepté que nous l’hébergions sur le nôtre.



Verdict aujourd’hui : 82 conseils départementaux sur 100 (plus la Haute-Corse) mettent à disposition des internautes le dossier de demande d’Apa.



Soit 15 % de plus qu’en 2017 et 24 % de plus qu’en 2016.



Ce progrès aura-t-il une influence sur la démocratisation de l’aide ?



Rappelons qu’en 2016, selon le ministère de la Santé, le taux de non recours à l’Apa, c’est-à-dire la part de personnes qui auraient pu en bénéficier mais ne percevaient pas l’aide, était compris entre 20 et 28 %.