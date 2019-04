La maison du bonheur pour les seniors

Sensibiliser à la perte d’autonomie

Remplacer les baignoires par des douches

Permettre aux seniors de demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile, c’est aussi la volonté de Julien Denormandie. En effet le ministre du Logement annoncé que le plan d’investissement du groupe Action Logement allait être présenté le 30 avril.



Ce vaste plan d’un milliard d’euros a pour objectif de financer la transformation de 200 000 salles de bains afin de les rendre plus sûres et plus accessibles.



"Le nombre de morts est plus important dans les salles de bains que sur les routes", rappelle Julien Denormandie

Jeunes seniors ou aidants sont conseillés dans ce lieu de démonstration, puis accompagnés dans un projet de transformation de leur habitat.La maison Hapi répond aux exigences du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et propose de visiter des pièces où le mobilier est pensé pour des personnes moins autonomes.L’idée est de sensibiliser et d’inciter à l’acquisition de solutions simples, permettant de faciliter l’autonomie dans le logement. La maison Hapi démontre que l’on peutà partir de quelques transformations astucieuses et pas nécessairement onéreuses.