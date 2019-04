Vivre avec une maladie chronique

Fort de son savoir-faire, le collectif ICA, composé de 14 associations, publie un guide conçu pour et par des personnes malades chroniques. Son objectif : informer et accompagner les malades tout au long de leur parcours de santé.



L’Organisation mondiale de la santé rappelle que les maladies chroniques sont la première cause de mortalité dans le monde et représentent 63 % des décès.





Ces affections de longue durée regroupent (source : Guide Parcours de santé des personnes malades chroniques) :

des maladies comme l’insuffisance rénale chronique, les bronchites chroniques, l’asthme, les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète

des maladies qui peuvent être lourdement handicapantes, comme la sclérose en plaques et d’autres maladies neuro-évolutives

des maladies rares, comme la mucoviscidose, la drépanocytose et les myopathies

des maladies transmissibles persistantes, comme le VIH ou l’hépatite C

des troubles mentaux de longue durée (dépression, schizophrénie...), et la douleur chronique