Créer un accueil de jour pour personnes âgées : un vrai projet à élaborer dans les règles

La question nous est posée très régulièrement : nombre de nos lecteurs semblent avoir un projet de création d’accueil de jour et nous interrogent sur la marche à suivre. Rappel des règles en vigueur et des bonnes questions à se poser avant de se lancer.





Le projet rentre-t-il dans le cadre réglementaire ?





Quelles sont les bonnes questions à se poser ?

Quelles sont les démarches à accomplir ?

Quels sont les financements possibles ?

Je souhaite accompagner des personnes âgées en perte d’autonomie mais toutes ces démarches me paraissent compliquées… Que faire ?





Le logement doit permettre d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Chaque personne accueillie doit disposer d’une chambre de 9m2 minimum.

L’accueillant familial doit être formé.

L’accueillant familial doit être agréé par le Conseil départemental.

Avant de rentrer dans les détails, il est essentiel de définir ce qu’est un accueil de jour : il s’agit d’une structure qui permet « d’accueillir des personnes présentant une détérioration intellectuelle et vivant à domicile pour une ou plusieurs journées (…) dans des structures autonomes ou rattachées à un établissement type Ehpad (...) dans des locaux dédiés à cet accueil (...) dans une politique de soutien à domicile », précise une circulaire du ministère de la Santé. L’accueil de jour a donc pour, et donc particulièrement fragiles.Il peut aussi s’adresser aux personnes âgées en perte d’autonomie physique, si elles le souhaitent.En conséquence,D’abord, l’accueil de jour doit disposer deA minima, d’un infirmier, d’un psychologue et d’un aide médico-psychologique, à temps plein ou à temps partiel.Ensuite, chaque personne accueillie doit bénéficier d’un, et l’accueil de jour doit avoir un projet de service, afin de préserver et soutenir l’autonomie des personnes accueillies.Enfin, il doit travailler en lien avec le médecin traitant et en concertation avec les autres professionnels qui suivent les personnes accueillies.Il est nécessaire de :• Bien définir le type d’accueil que l’on souhaite réaliser.• S’assurer qu’il correspond bien à un besoin local.• Disposer des locaux nécessaires et s'assurer de leur réelle adaptation : ils doivent être sécurisés et confortables.• Elaborer un véritable projet d’accompagnement.• Disposer du personnel qualifié nécessaire.• Bien connaître le coût de mise en place d'un tel dispositif.• S’assurer du financement.Idéalement, commencer par contacter les acteurs présents sur le territoire, comme le Clic (coordination locale d’information) et les associations de malades et de familles pour connaître l’offre et les besoins locaux.Ensuite,. Les accueils de jour sont des établissements médico-sociaux, et doivent à ce titre obtenir une autorisation du Préfet et du Conseil départemental.Ensuite, se faire connaître auprès de tous les professionnels concernés : médecins, services d’aide à domicile, etc.L’Assurance maladie finance la partie soins, le Département peut financer la partie liée à la dépendance via l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie), si la personne accueillie en est bénéficiaire. Une partie reste à la charge des personnes accueillies.Des financements peuvent être aussi obtenus via la Ville, le conseil régional, des entreprises…Vous pouvez vous lancer dans l’ accueil familial , qui consiste à accueillir des personnes âgées chez vous, de manière permanente ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, moyennant rémunération. Elles peuvent être trois au maximum.Pour cela, plusieurs conditions à remplir :