Relayage : les expérimentations démarrent

Le 26 avril dernier, un décret a été promulgué afin de permettre à certains établissements de mener une expérimentation de relayage (ou baluchonnage), leur permettant ainsi de proposer des suppléances complètes à domicile.

Département des Côtes-d'Armor (22) :

EHPAD Les Tamaris



Département de la Dordogne (24) :

EHPAD Les chênes verts

EHPAD Les Trémolades

EHPAD La Dryade

EHPAD La retraite du Manoire

EHPAD La Juvénie

EHPAD Le petit Gardonne



Département du Finistère (29) :

EHPAD Saint Vincent Lannouchen

EHPAD Le manoir de Keraudren



Département de la Gironde (33) :

EHPAD Le Mont des Landes



Département des Landes (40) :

EHPAD institut Hélio Marin



Département du Maine-et-Loire (49) :

EHPAD Anne de Melun



Département de l’Orne (61) :

Le centre de jour pour personnes âgées de Flers



Département du Pas-de-Calais (62) :

L'accueil de jour « Le Triolet » de Liévain



Département de la Haute-Vienne (87) :

Le centre de jour pour personnes âgées de Limoges







Concept importé du Québec, le relayage permet à un professionnel de remplacer un aidant au domicile d’une personne en perte d’autonomie. La personne aidée conserve ainsi un soutien en permanence et l’aidant peut lui profiter d’un peu de répit.Actuellement, quelques structures proposent des offres qui s’apparentent au relayage en respectant la limitation d’heures imposée par le code du travail.A partir du 10 mai 2019, le décret permettra une intervention permanente au domicile, sur une durée maximale de six jours.Une trentaine de structures ont été invitées à mener cette expérimentation pendant trois ans.Voici la liste des EHPAD, centres et accueils de jour qui pourront proposer des solutions de relayage :