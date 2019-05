ORPEA primé à la Silver Night 2019

Cette année encore, la diversité des projets présentés par les équipes ORPEA ont témoigné de leur attention à promouvoir le bien-être des personnes âgées accueillies en EHPAD et à favoriser le lien social et intergénérationnel afin que les résidents reprennent leur rôle d’aînés, responsables de la transmission des savoirs.

Présentation des projets ORPEA lauréat et nominés pour cette 11ème édition

Les projets ORPEA de la Catégorie « Hébergement collectif / EHPAD » :







« L’amour n’a pas d’âge » à la Résidence Sud Saintonge à Saujon (17)

« L’amour n’a pas d’âge » est le titre d’une bande dessinée sur le thème de l’amour. Son action se déroule en EHPAD autour d’une histoire et des personnages créés et élaborés par les résidents et un illustrateur professionnel.

C’est aussi une belle aventure humaine qui a duré deux ans. Encadrées par la Psychologue et l’Animatrice de l’établissement, les discussions pour l’écriture du scénario et la créativité manuelle ont contribué à renforcer l’estime de soi et à favoriser la socialisation des résidents.





« Les contes de la Maison Bleue » à Gattières (06) Le projet «les contes de la Maison Bleue » a été conçu et construit à partir d’un vecteur traditionnel et ancestral : le conte et ce, dans une démarche collective qui a réuni trois publics : les résidents, les enfants du centre de loisirs « Loisirs Education Art » et les enfants de la Fondation Lenval à Nice. Ce procédé a donné lieu à des récits fantastiques qui ont pris vie à travers des supports contemporains écrits, sonores et digitaux, pour ensuite être transmis aux enfants en situation de handicap de la Fondation, en besoin de rêves et d’histoires.



« Un lieu de vie, un lieu d’envies ! » à Niort (79) Il se passe toujours quelque chose à la Résidence ORPEA l’Angélique ! Vernissage avec le photographe du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, soirée « gastro » organisée par les cuisiniers et un sommelier, club d’escrime, opéra avec le Conservatoire… telles sont les « soirées de la Résidence » !



« Ne dites pas à ma mère que je travaille en EHPAD, elle me croit pianiste de jazz » à Andernos-les-Bains (33)





Le finaliste ORPEA de la catégorie « Aide aux aidants »



Les équipes d’Adhap Services ont été nominées pour un dispositif de communication embarqué sur une tablette visant à maintenir le lien intergénérationnel entre les bénéficiaires et leur famille, tout en facilitant les transmissions avec les intervenants.







Les finalistes ORPEA de la catégorie « intergénérationnelle »



« Un toît parmi les âges » à Saint Quentin (02)

Les équipes de la Résidence ont mis en place un projet innovant de cohabitation intergénérationnelle afin de renforcer la vie sociale des résidents et construire un projet intergénérationnel, non pas basé uniquement sur un temps d’activité partagé, mais sur le fait d’«habiter ensemble » et de « bien vivre ensemble ». Ainsi, depuis août 2018, la Résidence loue à un étudiant, pour un loyer très modéré, un studio au sein de l’établissement. En contrepartie, ce dernier accompagne les résidents à différentes occasions : temps du repas, sorties extérieures… L’occasion de beaux échanges et d’une belle alchimie intergénérationnelle, très appréciée des résidents et de l’étudiant.



Partant du témoignage de la fille d'une résidente figurant sur le livre d'or de l'établissement, des moments de vie au sein de l'établissement ont été retranscrits en images dans l'objectif de reconnaître et valoriser le travail réel de chaque collaborateur (aides-soignants, auxiliaires de vie, médecins, infirmiers, animateurs,…), démontrer que dans les EHPAD se vivent de belles histoires et que le bien-être des aînés est une priorité ! Ces soirées ouvertes à tous sont l'occasion de moments de partage et d'échanges, qui contribuent à lutter contre les aprioris de l'institution et montrer combien les EHPAD peuvent être des lieux de vie et de rencontres ouvertes sur l'extérieur.

« Le lien humain des mains » à Montigny-les Cormeilles (95)

« Prenons soins des mains qui prennent soins de nos aînés » ou comment mettre en lumière les métiers de la vie au quotidien en EHPAD par le biais du travail des mains envers les aînés ? Chaque semaine, des soins sont proposés aux résidents et aux équipes en rencontre intergénérationnelle dans le salon de soins esthétiques : un moment de partage privilégié autour du bien-être. L’approche de la relation humaine par les mains devient alors symbole de l’accompagnement proposé aux résidents mais aussi de l’attention portée aux équipes.

Le finaliste ORPEA de la catégorie « Nouvelles technologies »



Totem tactile interactif à Saint-Saturnin-lès-Avignon (84)

Le Totem tactile est une borne d’accueil dotée d’un écran tactile de 123 cm et d’une solution d’affichage dynamique. L’ensemble des informations liées à la vie sociale de la résidence est centralisé sur un même support. La diffusion et l’accessibilité à l’information sont ainsi facilitées tant pour les résidents que les familles et les visiteurs. Ces 4 récits d’aventures imaginaires témoignent de l’importance du lien intergénérationnel en posant un regard sur la réalité via le merveilleux et le fantastique. Pour la sortie de cet album de 92 pages aux éditions « des ronds dans l’O », une séance de dédicace s’est tenue le 10 avril dernier au sein de l’établissement, pour le plus grand plaisir et la plus grande fierté des résidents et de leurs proches.

Au final, la Résidence ORPEA Sud Saintonge de Saujon (17) s’est vue décerner le premier prix de la catégorie hébergement collectif pour son projet «L’amour n’a pas d’âge», un projet créatif, profondément humain et thérapeutique à la fois, qui favorise l’estime de soi et qui participe à changer le regard.