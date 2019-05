Entreprenariat et transmission intergénérationnelle : initiatives en France et en Belgique

Lorsqu’arrive la retraite, la rupture avec le monde du travail rend parfois difficile le maintien d’une vie sociale. En France ou en Belgique, des initiatives permettent aux seniors de mettre à profit leurs années de travail dans une optique de lien intergénérationnel.

Fondée par Samuel Reslinger et Christine Damiguet en 2014, l’association, pour Tandem intergénérationnel pour la création et la reprise d’entreprise a pour but d’Pour Christiane Damiguet, 70 ans, les jeunes souffrent du manque de confiance de potentiels investisseurs, alors que les seniors apportent une image rassurante. S’associer leur permet d’allier innovation et expérience, réassurance et inspiration.Dans la création de ces, TIGcRE joue le rôle d’entremetteuse, puis accompagne les tandems.Avec succès : l’association a permis le lancement de plusieurs entreprises dans différents domaines (immobilier, coaching métier, produits d’hygiène, numérique…).A Bruxelles aussi les seniors partagent le fruit d’une vie de travail avec des jeunes.L’association(un duo pour du boulot) met en contact des jeunes chercheurs d’emploi issus de l’immigration avec des personnes de plus de 50 ans, expérimentées, du même secteur professionnel, afin que ces dernières les accompagnent dans leur recherche d’emploi.Une initiative solidaire repérée par Oldyssey