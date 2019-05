Un guide pour faire face aux obsèques

En plus de la tristesse et du "déboussolement", la perte d’un proche s’accompagne de multiples démarches. Des démarches parfois compliquées, souvent onéreuses et à effectuer dans l’urgence. Afin d’alléger ce fardeau, France-tombale publie un guide qui informe de toutes les étapes nécessaires à la préparation des obsèques.









Prévoir ses obsèques ou organiser celles d’un proche

Dans un cas comme dans l’autre, ce guide pratique oriente et informe sur nos droits, les possibilités de financement et indique les démarches à accomplir. Celles-ci sont recensées sous forme de “check list”, pour un suivi plus clair et rigoureux.



Dans ces moments où la lucidité fait parfois défaut, ce memento constitue un soutien, un repère salutaire sur lequel on peut s’appuyer pour avancer, étape par étape tout au long des démarches. La prise en charge est complète du jour du décès jusqu’à la succession.



Anticiper pour soulager ses proches

Préparer ses obsèques c’est décharger ses proches mais aussi s’assurer du respect de ses dernières volontés.



Télécharger le guide Tout savoir sur les obsèques Le guide est aussi précieux pour organiser ses propres obsèques et connaitre les différentes options en matière d'assurances décès ou conventions obsèques.

Ce guide Tout savoir sur les obsèques et la marbrerie funéraire s’adresse donc aux personnes qui viennent de perdre un proche mais aussi à ceux qui souhaiteraient organiser eux-mêmes leurs obsèques et ainsi éviter toute charge supplémentaire à leur entourage.