Vive le foot à tout âge

En juin prochain, @senioriales organise la 1ère rencontre internationale de #football⚽️ féminin senior ! Une aventure folle menée avec @Oldyssey, dont le point d’orgue sera un match entre l’équipe sud-africaine des Vakhegula Vakhegula et une sélection de grands-mères françaises !







pic.twitter.com/2aaHEdpQCe — Senioriales (@senioriales) 28 avril 2019

Inutile de courir

Cette discipline importée du Royaume-Uni impose de jouer au football en conservant toujours un pied au sol et est réservé aux plus de 50 ans. Très populaire outre-Manche, le walking football s'immisce peu à peu en France et permet aux plus âgés d'exercer un activité physique ludique et adaptée.

Cette rencontre de bienfaisance opposera une sélection française à l’équipe sud-africaine des Vakhegula Vakhegula. Les joueuses, toutes âgées de 65 à 90 ans, chausseront les crampons dès le mois de mai, afin de se préparer pour ce match aussi insolite que sympathique.La vocation d’Oldyssey est d’amener à. Ce match de foot inédit s’inscrit dans cette tendance et rejoint d’autres initiatives originales tel que le walking football