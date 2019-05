La PCH peut-elle financer le répit des aidants ?

La question de Françoise D.

La réponse d’Agevillage

1737,14 euros/mois pour les personnes en Gir 1

1394,86 euros/mois pour les personnes en Gir 2

1 007,83 € euros/mois pour les personnes en Gir 3

672,26 euros/mois pour les personnes en Gir 4

Qu'en est-il du droit au répit des aidants de personnes atteintes de maladie neuro-dégénératives ne bénéficiant pas de l'allocation personnalisée d’autonomie (Apa) mais de la PCH (prestation de compensation du handicap), cette dernière ne permettant ni le financement du coût en accueil de jour, ni aucune aide financière pour un hébergement temporaire en Ehpad ?Depuis la loi d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015, l’allocation personnalisée d’autonomie peut être complétée d’un forfait annuel de 506,71 euros (montant 2019), au titre du droit au répit de l’aidant.Cependant, il ne concerne que les aidants de personnes qui ont atteint le montant maximum de l’aide, soit :Cette somme permet de, et correspond à une semaine d’hébergement temporaire (tarif journalier moyen 65 euros), 15 jours en accueil de jour (tarif journalier moyen 30 euros) ou 25 heures supplémentaires d’aide à domicile.Pour bénéficier de l’Apa, il faut être âgé d’au moins 60 ans. Reste que certains bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap préfèrent conserver cette allocation une fois cet âge atteint, car les montants attribués au titre de la PCH sont plus élevés que l’aide apportée par l’Apa.Le rapport Libault, qui doit servir de base à la future loi grand âge, recommande d’ailleurs de transformer l’Apa sur le modèle de la PCH.Cela étant, comme vous le soulignez, lEn revanche,avec un reste à charge de 20 euros par jour pour de l’hébergement et 13 euros par jour pour un accueil de jour.