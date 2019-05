Dossier médical partagé : le numérique au service d'un meilleur suivi médical

Nouveau départ pour le dossier médical partagé (DMP). Lancé en 2004, cet outil de santé n’a jamais vraiment trouvé son public. Mais dans le cadre de Ma Santé 2022, le plan de modernisation du système de santé, la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn entend généraliser ce dossier numérique pour un meilleur suivi médical de chacun.

Aujourd’hui, 5 millions de Français ont ouvert leur dossier médical partagé. Pour l’instant, il contient l’historique des remboursements de l’Assurance maladie, et les informations renseignées par les patients et les professionnels de santé : résultats d’examen, comptes-rendus...Il sera: le carnet de vaccination sera ajouté en 2020, un moteur de recherche interne au DMP permettra de trouver des informations rapidement, et les prescriptions pourront y être intégrées.A partir de 2021, un DMP sera créé automatiquement pour chaque nouveau-né.Pour aider les Français qui le souhaitent à ouvrir leur DMP, France assos santé , qui regroupe les associations d’usagers du système de santé, publie plusieurs supports pour expliquer la marche à suivre.Tout d’abord, une brochure en forme de bande-dessinée qui détaille toutes les étapes de la création et de l’utilisation du DMP. Rédigé en « facile à lire et à comprendre » (Falc) , elle est accessible à tous.En complément, une vidéo reprend ces informations sous forme animée.