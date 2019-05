Un mois pour prendre soin de son cœur

Ce mois de mai, les initiatives visant à prévenir les risques de maladies cardiovasculaires se multiplient. Tour d’horizon.

#Ohmydog : un chien pour prendre soin de son cœur

Ateliers, manifestions et dépistage dans toute la France

Vendredi 17 mai : animations à l’hôpital Pierre Zobda (Fort-de-France) et marche avec podomètres.

Samedi 18 mai (10h-17h): Parcours du cœur au jardin Olbius Riquier (Hyères).

Samedi 18 mai : course de 8 km à Lyon.

Mercredi 22 mai : ateliers activité physique adaptée pour tous à l’hôpital Lariboisière (Paris).

Mercredi 22 mai : soirée et spectacle tout publicà la clinique Elsan (Poitiers).

Jeudi 23 mai (9h-17h) : journée portes ouvertes, ateliers et animations à l’hôpital cardiologique Louis Pradel (Lyon).

Jeudi 23 mai (9h-17h) : animations et parcours à l’hôpital Rangueil (Toulouse).

Vendredi 24 mai : atelier activité physique adaptée et marche à l’hôpital du Confluent (Nantes).

Samedi 1er juin : conférence à l’hôtel Le Simon (Fort-de-France).

Dimanche 16 juin : randonnée et marche nordique de 6 km ouverte à tous au centre du Bois Gibert (Tours).

Bouger plus, rompre l’isolement (qui est aussi un facteur de risque cardiovasculaire) : adopter un chien permet de prendre soin de son cœur. La Fédération française de cardiologie a donc lancé dimanche sa campagne #Ohmydog , qui a pour but d’inciter les seniors a adopter.Une campagne qui tombe a point nommé puisque la Société protectrice des animaux organise ses journées portes ouvertes ce week-end.Maladie chronique la plus fréquente en France, l’fait augmenter de façon anormale la pression du sang dans les vaisseaux sanguins, entraînant un vieillissement prématuré des artères et des complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou neurodégénératives.Elle se dépiste par simple prise de la tension. Pour en savoir plus et se faire dépister, l’hôpital Saint-Joseph (Paris), labellisé Centre d’excellence en hypertension artérielle, organise ce vune journée consacrée à la maladie.L’touche quant à elle un million de personnes, mais serait largement sous-diagnostiquée. Ses principaux signes d’alerte ? Essoufflement (y compris au repos), prise de poids rapide et importante, œdèmes et fatigue.Tout au long du mois de mai, des manifestations autour de l’insuffisance cardiaque seront organisée un peu partout en France :