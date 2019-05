Des habitats pas comme les autres

Constituée de 52 logements, la résidence propose régulièrement à ses habitants des ateliers musicaux, des quizz ou concerts.





Jouer ensemble, à tout âge

Les habitants du quartier sont aussi les bienvenus, afin de construire des liens sociaux au-delà de la résidence et d’éviter tout cloisonnement.

Une initiative intergénérationnelle qui vise à lutter contre l’isolement des personnes âgées.



Une coloc’ arc-en-ciel

Sous l’impulsion de l’association Grey pride, face à la difficulté rencontrée par les seniors LGBT de trouver un logement, est née au coeur de Paris, la première colocation gay pour personnes âgées.



Une alternative à l’Ehpad qui permet aux cinq locataires de vivre moins isolés tout en conservant une certaine intimité, loin de toute stigmatisation.



Un projet qui a pu voir le jour grâce à la mairie de Paris qui a mis à disposition un logement social de 175 m2 dans le neuvième arrondissement.

Trois salles sont consacrées à la musique et l’une d’elle est même ouverte aux musiciens du quartier. L’ambition étant de se servir de la musique pour rassembler et continuer à s’ouvrir sur l’extérieur.Fort du succès de Concert’ô, le bailleur Logévie a ensuite ouvert une résidence sur le thème du jeu. La résidence intergénérationnelle Ludik possède en son sein une salle de 60 mdédiée exclusivement au jeu et permet aux locataires des 78 logements de participer à des jeux de société, jeux de rôle ou ateliers créatifs animées par le CCAS de Cenon (33).