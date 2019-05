Où trouver des informations pertinentes quand on est aidant ?

Selon une enquête menée auprès des aidants de l’Essonne, près d’un aidant sur deux manque d’informations sur les dispositifs de soutien qui existent près de chez eux. Conseils pour s’y retrouver.

Pour souffler, échanger, trouver des solutions… les aidants ont besoin de toutes sortes d’informations.Ils pourront bien sûr les trouver en ligne, sur des sites spécialisés comme agevillage.com pour-les-personnes-agees.gouv.fr ou aidants.fr , le site de l’Association française des aidants.Pour connaître plus précisément les dispositifs de soutien aux aidants près de chez eux, il existe plusieursA commencer par les. Ces centres locaux d’information et coordination gérontologique s’appellent parfois autrement. A Paris, ce sont les Maisons des aînés et des aidants (M2A). Ailleurs, ils peuvent être nommés Point info seniors ou être intégrés à une Maison de l’autonomie.Leur mission première est de répondre à vos questions, de vous donner toutes les informations et adresses qui peuvent vous être utiles, des services d’aide à domicile à la plateforme d’accompagnement et de répit , destinée spécifiquement aux aidants.Ce sont desLes aidants de personnes en situation de handicap pourront quant à eux se tourner vers la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)., a aussi pour vocation recevoir, informer et orienter le public, notamment au regard de ses démarches. Il gère aussi différents services à destination des personnes âgées.Lespourront elles aussi vous informer. France Alzheimer dispose de 99 antennes locales, France Parkinson de 70 : il y en a probablement une près de chez vous.Les cafés des aidants de l’Association française des aidants sont aussi des lieux d’information. En 2017, il en existait 130 en France.