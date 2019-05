La rentrée étudiante se fera en EHPAD

Depuis la rentrée 2018 la Ville et le Centre communal d’action sociale de Montpellier proposent, dans le cadre de la nouvelle politique sociale, des colocations étudiantes au sein d’EHPAD. Pour la rentrée prochaine, l'initiative prend de l’ampleur et 5 résidences s'apprêtent à accueillir des étudiants.

Un deal gagnant gagnant

Seniors et étudiants : une cohabitation qui fonctionne partout en France

Très impliquée dans le rapprochement des générations et la lutte contre l’isolement, l’association Générations et cultures permets à des jeunes d’être hébergés dans des logements occupés par des personnes âgées isolées.

Cette nouvelle forme de colocation permet, contre un loyer modéré (à partir de 190 € par mois, charges comprises) et 3 heures de bénévolat en compagnie des résidents, de bénéficier d’un logement dans un appartement attenant à la résidence.Peu couteux pour l’étudiant, cette formule favorise aussi les liens intergénérationnels et permet aux résidents de se sentir moins seuls, moins coupés de la société.Les heures de bénévolat peuvent servir à aider à faire les courses, à accompagner les résidents pendant les repas mais aussi à les initier aux nouvelles technologies et ainsi lutter contre l’illectronisme.Pour la rentrée 2019, 21 étudiants intégreront l’un des 5 établissements participants. Pour postuler à cette colocation intergénérationnelle, il suffit de renvoyer le dossier de candidature au CCAS de MontpellierDes initiatives similaires existent aussi à Tours, où la résidence Georges Courteline a aménagé tout un étage pour accueillir une dizaine d’étudiantes.Sous l’impulsion de l'association Afev , l'Ehpad Louise-Le Roux de Brest héberge lui trois étudiants contre un loyer modéré.A Lyon, ce sont 7 résidences autonomie qui proposent, via le Crous et les CCAS, des solutions similaires pour les étudiants.