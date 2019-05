Nos conseils pour devenir accueillant familial

Quelles contraintes pour le logement ?

Comment trouver des locataires ?

S’il ne s’agit donc pas de retrouver une “vraie famille”, l’accueil familial constitue une option à taille humaine adaptée aux personnes qui ne peuvent plus vivre seuls et qui ne souhaitent pas intégrer un établissement spécialisé.Pour devenir accueillant familial il faut tout d’abord effectuer une demande d’agrément auprès du président du conseil départemental de votre département, qui sera ensuite à renouveler tous les 5 ans.Il faut ensuite suivre une formation (au moins 54 h dont 12 à effectuer avant le premier accueil) proposée par le département dans les 24 mois qui précèdent la délivrance de l’agrément et participer à une initiation aux gestes de secourisme.L’accueillant familial doit disposer d’une chambre de 9 mpar personne accueillie située à côté d’une salle d’eau et des toilettes, et les salles de vie communes doivent être accessibles. Le logement doit aussi être compatible avec la perte d’autonomie du locataire.L’accueillant doit s’engager à un accompagnement continu ou prévoir son remplacement en cas d’absence et permettre qu'un suivi social et médico-social soit assuré auprès des locataires. Il est possible d’accueillir une à trois personnes en fonction de la disposition du logement.Avec l’agrément et le logement adéquat, il faut enfin trouver des personnes à accueillir. L’agrément permet d’être recensé sur la liste du conseil départemental. Le plus efficace pour se faire connaître est de se tourner vers des organismes qui facilitent la mise en relation comme la FNAAF Famidac ou CetteFamille