Denis Piveteau : la bientraitance en question

Pour explorer ce sujet citoyen par excellence, Denis Piveteau , conseiller d’Etat, président de la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance du HCFEA (Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge) et du CNCPH (Comité national consultatif des personnes handicapées) sera sur la scène du Centre des congrès de La Villette lors du 12ème colloque de formation professionnelle approches non-médicamenteuses, les 14 et 15 novembre 2019.