Solidarité de proximité : nouer des liens entre voisins

Maisons de retraite en fête et la Fête des voisins reviennent vendredi. L’occasion de renforcer les liens de proximité à l’échelle de son immeuble, de son quartier.

Ce vendredi 24 mai,célèbre son dixième anniversaire.Cet événement national, qui a mobilisé plus de 400 établissements en 2018, a pour objectif deautour des maisons de retraite.Vendredi, les résidences participantes ouvriront leurs portes. Voisins, familles, écoles et associations sont invités au cœur des structures, pour des moments conviviaux et intergénérationnels.Lasouffle quant à elle ses 20 bougies cette année. 20 années qui ont aidé à recréer du lien entre voisins, une démarche citoyenne pour lutter contre l’isolement, explique Atanase Périfan, qui a imaginé l’événement en 1999.Et a vocation à avoir des conséquences pérennes : rencontrer ses voisins, échanger, mieux les connaître aide à créer un réseau d’entraide de proximité, en complément d’autres dispositifs commeou Monalisa. Sans oublier l’appli, qui vise à constituer des communautés de quartier pour dynamiser les échanges et la vie sociale vient par ailleurs de lancer une nouvelle plateforme en ligne qui permet de s’engager mais aussi de connaître toutes les initiatives locales mise en place par les bénévoles.Cette année, 50 pays célèbreront la Fête des voisins. Plus de 9 millions de participants sont attendus en France.