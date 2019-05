Une semaine pour lutter contre le cancer de la peau

Organisée par le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV), la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau se déroule, cette année, du 20 au 24 mai. Cette semaine est l’occasion de sensibiliser les populations les plus à risque et d’insister sur l’importance d’un suivi dermatologique









Un dépistage gratuit







Pendant 5 jours, tout le monde pourra bénéficier de consultations entièrement gratuites chez un dermatologue et ainsi obtenir un diagnostic.

Des consultations qui seront proposées en priorité aux personnes les plus à risque, soit les personnes exposées aux rayonnements UV dans le cadre de leur profession.

En 2015, le dépistage se déroulait sur une seule journée et avait permis de déceler près de 2 650 lésions cancéreuses parmi un public constitué majoritairement de femmes, de retraités et de personnes âgées de plus de 40 ans.





Pour bénéficier d’un dépistage gratuit, il suffit de se rendre sur le site de la semaine de prévention et d’y effectuer sa demande de rendez-vous.

Savoir repérer un mélanome





Cette semaine a pour objectif d’offrir des solutions afin de prévenir des cancers de la peau.

Prévenir des comportements à risque, de l'exposition aux rayonnements UV solaires, naturels ou artificiels, mais aussi sensibiliser à la pratique de l’autosurveillance.