Asthme de l'adulte : un mooc pour les malades et les aidants

Destiné aux personnes malades, à leur entourage et aux professionnels de santé, un mooc (cours gratuit en ligne) vient faire la lumière sur l’asthme de l’adulte.

4 à 4,5 millions de Français sont asthmatiques. Si la maladie est souvent associée à l’enfance, elle touche aussi les adultes. Ainsi, 6 à 7 % des personnes âgées seraient concernées , notamment les femmes à partir de la ménopause.Par ailleurs, l’âge s’accompagne d’une augmentation du risque d’asthme sévère, une pathologie directement associée à plus de 60 000 hospitalisations et à près de 900 décès par an, indique l’Inserm. Le mooc proposé par le Cnam (conservatoire national des arts et métiers) en partenariat avec l’association Asthme et Allergie s’adresse à tous et nécessitesur la maladie.Il a pour objectif d’apprendre à :• Reconnaitre et comprendre les symptômes de l’asthme et leurs répercussions au quotidien notamment dans le cas de l’asthme aigu ou dans sa forme chronique sévère.• Connaître les modalités de prise en charge thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse de l’asthme de l’adulte.• S’approprier les actions favorables pour la santé pouvant être mises en place par les patients asthmatiques adultes : suivi thérapeutique, environnement, formation.Il est divisé en six semaines de cours, chacune étant composé de quatre à six séquences vidéo (10 minutes environ) complétées de quiz.Il s’achève le 16 juin.