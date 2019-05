Quelles aides financières pour motoriser un fauteuil roulant ?

La question de Patrick L.





La réponse d’Agevillage























A lire aussi

Mon épouse ne peut se déplacer à l'extérieur qu'en fauteuil roulant, mais je vieillis et viens de subir deux interventions. Nous allons devoir prendre une assistance électrique pour le fauteuil. Or la solution n'est pas neutre financièrement, le reste à charge est de 4000 à 5000 euros. Quelles sont les possibilités d'aides ?En effet, motoriser le fauteuil roulant de votre épouse pourra vous soulager.Le coût d’un tel équipement est élevé, c’est vrai, mais l’éventail de prix est plus large : de 600 à plus de 6000 euros.Prenez le temps de vous renseigner, de… Vous pouvez commencer par contacter le Cicat (centre d’information et de conseil sur les aides techniques) le plus proche de chez vous : vous y trouverez des spécialistes qui pourront répondre à vos questions, mais également des modèles en démonstration.Concernant les aides financières, plusieurs sources possibles.D’abord, un remboursement par l’. Il faudra d’une part que l’équipement figure sur la LPPR ( liste des produits et prestations remboursables ) et d’autre part fournir une prescription médicale.Il faudra également un certificat de conduite délivré par un médecin de rééducation agréé, assisté d'un ergothérapeute. Pour plus de détails sur cette procédure, il convient de contacter sa caisse d'Assurance maladie (CPAM).Ensuite, votre femme bénéficie-t-elle de la(prestation de compensation du handicap) ou de l’(allocation personnalisée d’autonomie) ?Si oui, contactez les équipes dédiées (à la Maison départementale des personnes handicapées pour la PCH ou au Conseil départemental pour l’Apa) afin de les informer de cette évolution de la situation : une aide financière de leur part sera peut-être possible.Vous pouvez aussi solliciter une aide exceptionnelle de votre caisse d'Assurance maladie, de votre, de votreou de votre commune via son Centre communal d’action sociale ().