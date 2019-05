Ecoliers et résidents s'entraident à la Marpa-école

Parmi les bientôt 200 Marpa (résidences autonomie de 26 logements issues de la Mutualité Sociale Agricole), la Marpa-école de Souvigny-de-touraine est une première en France.

Elle réunit sur un même espace l'école élémentaire et les résidents de la Marpa.

La gaîté des enfants de l'école, les activités partagées et choisies, mais aussi les temps calmes le soir et les week-end ne font que des heureux.

Ils sont présentés dans le documentaire Vivre ensemble, réalisé par Julie Benzoni.





La vie dans la Marpa-école



24 logements accueillent des anciens encore autonomes qui partagent de manière volontaire le quotidien des 53 enfants de l'école, des petits de la maternelle aux grands de CM2.



Chacun à sa place et en lien, enfants et personnes âgées fonctionnent comme des vases communicants au contact les uns des autres. Ils choisissent de partager les repas, les jeux, le potager, les baisses de moral, les jours de pluie et même les décès... C'est une richesse pour les enfants comme pour les anciens.



Il est difficile de grandir et vieillir seul



"A quoi vous jouez ?" demande Youri aux résidents attablés pour une belote. Et chacun de présenter ses jeux préférés. "Je leur apporte de la joie" souligne Youri "et eux m'apportent des souvenirs".



Le film Vivre ensemble donne la parole aux enfants de 7 à 10 ans, aux anciens mais aussi des professionnels de la Marpa et de l'éduction nationale qui travaillent et vivent au quotidien dans cette structure. On suit l'arrivée de la Marpa d'une résidente qui tisse très vite des liens avec un écolier. Quant aux résidents, moins nombreux, ils sont vite adoptés comme des grands-pères de substitution !



Ces rencontres, ces témoignages, ces regards, ces touchers sont délicatement montrés. Ils montrent comment peut se créer ce lien intergénérationnel et comment ce Vivre ensemble s'incarne au quotidien. "Rien de pire de les ghéttos de générations. Bravo aux élus et aux professionnels qui osent, innovent et s'adaptent", estiment les participants professionnels lors de la projection du film à Paris ce 20 mai.



Quelle place pour chaque groupe d'âge dans la société de demain ?



Aujourd'hui plus de 4700 retraités ont choisi de venir vivre en Marpa, chacun chez soi, avec un espace de vie commune et la présence rassurante de professionnels (environ cinq équivalents temps plein) qui font appel aux ressources médicales du territoire.



Le tout pour un loyer de 1000 à 1400 euros par mois pouvant bénéficier des aides sociales, aides aux logement et aussi de l'Apa : Allocation personnalisée d'autonomie.



Les Marpa proposent des actions de prévention collectives pour bien vieillir et aussi des activités intergénérationnelles (avec les assistantes maternelles, les écoles) mais cette Marpa-école intégrée est une première... très visitée !



Documentaire Vivre ensemble de Julie Benzoni, coproduction TGA production/Tv Tours Val de Loire/Public Senat

Voir un extrait