Court séjour en EHPAD

Soutenir un proche âgé en perte d'autonomie nécessite souvent une énergie et une disponibilité importantes.

L’aidant familial peut ainsi se sentir fatigué ou avoir besoin de s’absenter pour des raisons personnelles.

Afin de favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible, il est important de se faire aider, ponctuellement ou régulièrement.









Pour les établissement ORPEA , accompagner les aidants, c’est aussi agir en faveur de la personne aidée.