Dossier téléassistance : conseils pour bien choisir

Avec la chaleur qui revient, les prochains départs en vacances de l’entourage ou des voisins, la téléassistance constitue une option sécurisante pour les personnes âgées qui vivent chez elles et leurs proches. Conseils pour bien choisir.









Pourquoi, aujourd’hui, souhaitez-vous vous équiper ? Craignez-vous une chute, un accident, ou désirez-vous plutôt une forme de présence ?Certaines formules comprennent des appels de convivialité, qui peuvent répondre à cette envie. A contrario, si c’est la crainte de tomber qui motive votre choix, vous pouvez opter pour des systèmes d’assistance mobiles, qui vous accompagneront en ballade comme chez vous – la téléassistance classique offrant une portée limitée à quelques dizaines de mètres.Il doit tout d’abord disposer d’un agrément qualité, délivré par l’Agence des services à la personne : indispensable pour se faire rembourser la moitié des sommes versée grâce au crédit d’impôt.Il existe par ailleurs d’autres labels qualité : la norme Afnor Téléassistance au domicile ; et le label délivré par l’ Association française pour la téléassistance (Afrata).Médaillon, montre, bracelet… à vous de choisir selon vos préférences. Les modèles aujourd’hui ont beaucoup évolué, et ne sont plus stigmatisants comme avant.Pour être sûr que la téléassistance fonctionnera en cas de coupure de la ligne téléphonique, préférez un système GPRS, doté d’une carte SIM multi-opérateurs , ce qui lui permet de capter le meilleur signal possible, quel que soit l’opérateur mobile qui l’émette.L’Afrata rappelle quelques règles essentielles :• L’opérateur doit fournir une documentation explicite et accessible• L’opérateur doit fournir une prestation de SAV adaptée permettant la continuité du service de téléassistance• Le contrat doit faire clairement apparaitre la durée d’engagement, les clauses de résiliation et proposer différents modes de règlements