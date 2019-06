Une semaine pour lutter contre le diabète

Du 7 au 14 juin, à l’initiative de la Fédération française des diabétiques, se tiendra la 8e édition de la semaine nationale de prévention du

diabète.



A cette occasion, pharmaciens et biologistes médicaux se mobilisent et participent cette année à une campagne de dépistage et de repérage au sein même des pharmacies et des laboratoires de biologie médicale.







Près de 4 millions de diabétiques en France



Cette semaine constitue aussi une opportunité de sensibiliser aux nombreuses complications qui peuvent accompagner la vie d’une personne diabétique :

Maladie cardiovasculaire

Maladie rénale

Cécité

Problèmes d’érection

Atteinte nerveuse



Rappelons qu’il existe trois types de diabètes :



Le diabète de type 1 affecte plus spécifiquement les enfants ou jeunes adultes et résulte d’une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas.



Le diabète de type 2, plus progressif, est lié à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme. Il concerne 90 % des diabétiques et survient, la plupart du temps, après 20 ans.



Le diabète gestationnel, ou diabète de grossesse, peut affecter les femmes enceintes durant le deuxième trimestre. Lié comme le type 1 et type 2 à une intolérance aux glucides, le diabète gestationnel peut durer le temps de la grossesse ou révéler un diabète antérieur.



En marge de cette semaine de prévention, la Fédération française des diabétiques a mis en ligne un site afin de mieux comprendre cette maladie chronique, ainsi qu' un test qui permet de connaître ses prédispositions au diabète de type 2.