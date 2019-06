Dois-je vendre ma maison pour payer l'obligation alimentaire ?

La question d’Arsène G

La réponse d’Agevillage

Ma mère est en maison de retraite et ne peut plus payer l'intégralité de l'hébergement. J'ai payé un temps mais étant maintenant à la retraite je n'en ai plus les moyens. Peut-on m'obliger à vendre mon logement pour payer ma part d'obligé alimentaire ? On m’a déjà demandé mon argent durement épargné, j'ai peur de perdre aussi ma maison.Puisque vos ressources ont diminué, vous pouvez demander une révision de l’obligation alimentaire. Pour cela, il faudra s’adresser juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI). L’article 208 du Code civil précise que l’obligation alimentaire (les aliments) sont accordés en fonction « de la fortune de celui qui les doit ».Concernant votre logement, le juge ne peut pas vous imposer la vente de votre résidence principale.