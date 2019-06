Une campagne pour accompagner les personnes âgées et leurs proches

Comment choisir une maison de retraite ? Où s’informer sur ses droits ? Quelles sont les solutions de répit pour les aidants ? Comment aménager son logement en fonction de la perte d’autonomie ? Afin de répondre à toutes les questions que se posent les personnes âgées et les aidants, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec le soutien du ministère des Solidarités et de la Santé, lance du 27 mai au 23 juin le second volet de sa vaste campagne d’information.



Une minute pour s’informer



L’objectif de cette campagne, à partir de petits spots vidéos et audio de moins d’une minute, est de renseigner personnes âgées et leur entourage sur les droits et les possibilités qui leur sont offerts. Tous les épisodes seront articulés autour de 4 thématiques :

prévention

vie à domicile

solutions d’hébergement

solutions pour les aidants







10 nouvelles vidéos seront diffusés sur les chaînes du groupe France Télévision et 4 chroniques audio, constituées autour des témoignages d’une personne âgée, de deux aidants et d’un professionnel, passeront sur les ondes de RTL, Europe 1, France bleu et France inter.