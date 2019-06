Médecine douce : comment choisir ?

Complémentaires à la médecine traditionnelle, les pratiques en médecines douces permettent d'apporter du bien-être à tous les âges grâce à des approches douces et variées.

Il existe des pratiques en médecine douce dites « manuelles » ou plus précisément psycho-corporelles qui par contact avec le corps vont permettre d'obtenir des bienfaits aussi bien physiques que psychiques et émotionnels. Il y a par exemple la réflexologie et l'acupuncture, qui vont permettre de travailler même sur des zones du corps douloureuses sans effectuer de stimulations directes pour ne pas réveiller la douleur. Il y a également l'ostéopathie et la chiropraxie, le massage et aussi le shiatsu qui permettront de travailler directement au contact du corps.

Les techniques basées sur l'hygiène de vie

La médecine douce propose de nombreuses techniques. En fonction de la problématique et de la personnalité de la personne, Medoucine.com orientera chacun au mieux pour trouver la pratique et le praticien le plus adapté à son besoin.

Naturopathie, sophrologie, ostéopathie, médecine chinoise et bien d’autres, tous les praticiens qui rejoignent le réseau sont évalués en fonction de critères précis (formation, références professionnelles et leur déontologie) pour garantir à tous la sécurité et la confiance.



La médecine douce permet également de trouver un espace de parole et d'échange pour libérer la parole, mais aussi travailler sur ses peurs, ses blocages ou encore ses croyances limitantes. On pourra notamment citer l'hypnose, la psychothérapie, les thérapies brèves. La sophrologie permet également de mêler les échanges à des exercices doux de respiration et de visualisation avec pour objectif l'accès à l'autonomie par la pratique répétée de ces exercices.La médecine douce encourage chacun à opter pour une hygiène de vie qui lui convienne et lui ressemble afin de trouver son propre équilibre et ainsi son propre bien-être. Ainsi, en prenant soin de son alimentation, de sa condition physique et de son état émotionnel, il est possible d'adapter son mode de vie en fonction de ses besoins. Des pratiques de médecines douces comme la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise ou encore l'ayurveda offrent un accompagnement en ce sens.