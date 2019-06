Des tutos vidéo décalés pour mieux accompagner les personnes en perte d'autonomie

APF France handicap (anciennement Association des paralysés de France) vient de mettre en ligne une série de vidéos destinés à tous celles et ceux qui aident une personne en situation de handicap. C’est-à-dire tout le monde, souligne Jacques Zeitoun, vice-président de l’association.

Ces tutos au ton « plus léger, moins médicalisé, humain » mettent en scène Ludo (Valentin Papoudof), un comédien de 30 ans en pleine préparation de casting.Le scénario ? « Un braqueur qui vole une fourgonnette dans laquelle se trouvent des retraités et des handicapés. Alors il est obligé de s’en occuper s’il ne veut pas se faire balancer », explique Ludo à sa voisine Violette (Sylvie Hugel), 70 ans et en fauteuil roulant.Comme Ludo semble un peu dépassé, Violette se décide à l’aider à préparer son casting en lui enseignant avec beaucoup d’humour les bons gestes et les bonnes attitudes.Manger, se doucher, s’habiller, se coucher, se promener, se déplacer, communiquer, faire des activités de plein air :Une série qui permet d’aborder et de dédramatiser nombre de sujets, comme le respect et la pudeur, la prévention des troubles musculosquelettiques et autres maux de dos de l’aidant, la préservation de l’autonomie, les aides techniques…