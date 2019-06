Conseils et services : une application gratuite pour les diabétiques

A l’occasion de la semaine nationale de prévention du diabète, qui se termine ce vendredi, gros plan sur myespacediabète, une nouvelle application gratuite vise à mieux accompagner les personnes malades.

Manger mieux, avec des recettes de cuisine mais aussi des trucs et astuces pour gérer son alimentation (comment faire les courses, démêler le vrai du faux sur les œufs…)

Trouver une activité physique adaptée

Découvrir les nouvelles technologies et innovations, avec des actualités sur les avancées de la recherche et des entreprises

Conseils de spécialistes, avec des articles rédigés par des médecins généralistes, des diabétologues, de podologues, des orthopédistes…

A lire aussi

Lancée la semaine dernière, l’application répond à deux objectifs : donner un maximum d’information aux malades utilisateurs, mais aussi de le rapprocher de son pharmacien, via un certain nombre de services, comme le click & collect (réservation de produits spécifiques au diabète chez le pharmacien) ou ordo & collect, pour faire préparer ses ordonnances à l’avance par le pharmacien : un vrai gain de temps.Côté information, l’application propose quatre rubriques :L’application est disponible sur Applestore et Googleplay