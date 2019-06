Cultivez le bonheur : conseils de centenaires étudiés par le Dr Michel Allard

Avec le Pr Jean-Marie Robine démographe et chercheur à l'Inserm, le Docteur Michel Allard a étudié des cohortes de centenaires dont la célèbre Jeanne Calment. Grand voyageur, il a confronté ses savoirs aux populations qu'il a prises en soin partout dans le monde.

Avec beaucoup d'humour et de données à l'appui, il partage dans cet ouvrage la conviction qu'il nous faut développer harmonieusement trois cercles : la conation (l'élan vital), la cognition (le savoir) et les affects (ce que l'on aime ou pas).

Art de vivre avec le sourire



Si les centenaires ne savent généralement pas répondre à la question du secret de leur exceptionnelle longévité, leurs portraits (page 101) montrent qu'ils ont vécu sans excès, sans abus, sans privation, dans le sens qui leur convenait le mieux, avec beaucoup de travail, de volonté, toujours coquets pour eux-même et pour les autres.

La clé restant l'humour, le sourire extérieur et intérieur.



Cultivez le conatus : l'élan vital, la force (de Stars Wars)



Parce que l'auto-activation psychique peut être freinée par l'inaction, des toxiques (l'alcool, les médicaments, le monoxyde de carbone), la fonction crée l'organe insiste Dr Allard.



Si 50 % de nos réalités dépendent de nos gènes, 10 % relèvent de la chance et 40 % de notre stratégie, estime l'auteur page 190.

A nous donc de cultiver l'harmonie entre nos affects (j'aime/je n'aime pas), la cognition (je sais/je ne sais pas) et la conation (je veux/je ne veux pas).



La conative attitude



Elle se cultive par la connaissance de soi (la méditation, l'introspection), la prise de conscience de son corps, l'acceptation (du temps qui passe, de notre condition humaine, l'oubli des mauvais moments), la dynamique de projet et la capacité de s'émerveiller.



Le bonheur est contagieux et bon pour la santé



L'indice de satisfaction de vie (Neugarten) montre que les personnes les plus heureuses ont une meilleure espérance de vie. Cultivons la gaîté, la jovialité, la détermination, l'esprit frondeur : "Encore" disent à la fois les bébés et les grands vieillards !



Dr Allard s'amuse à nous éclairer d'études complexes, de recherches solides qui militent dans ce livre dense, vers la culture du bonheur, sans angélisme, avec le sourire !



Le bonheur n'a pas d'âge

Heureux toute sa vie

Dr Michel Allard

Editions Le Cherche Midi

Commandez le livre en ligne