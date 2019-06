1ers labels Humanitude, gage de bientraitance, à Lyon et à Bergues

Bienvenus chez les Ch'tis âgés de l'Ehpad de Bergues, 1er label Humanitude du département du Nord ! La direction de l'Ehpad public Saint-Jean avait invité les élus au barbecue des familles ce 15 juin à l'occasion de la remise de ce 1er label de bientraitance porté par toutes les équipes de l'établissement mobilisées. Même fierté à Lyon mercredi dernier, pour l'inauguration de la plaque du label de l'Ehpad Smith. Quel plaisir de voir ces belles équipes motivées, ces familles rassurées et ces élus mobilisés.





Face à la peur des Ehpad : ce 1er label de bientraitance rassure



"Ici ce n'est pas comme ailleurs, on dort sur nos deux oreilles" explique dans la Voix du Nord Isabelle Jovenel, fille de résidente, membre du conseil de vie sociale de l’EHPAD Saint-Jean de Bergues et du conseil d’administration.



"Les 5 principes du label Humanitude, les 150 techniques (regards, paroles, touchers, verticalité), les auto-évaluations annuelles sont la colonne vertébrale de notre projet d'établissement", explique la directrice Ghislaine Vandaele.



"Ces savoir-être et savoir-faire sont connus et partagés par toutes les équipes de la direction, aux soignants, en passant par le personnel administratif, de restauration, d'entretien", précise Anne Jouban, toute nouvelle directrice de l'Ehpad Smith, d'Habitat & Humanisme à Lyon.



"A nous les élus de faire connaître ce label de bientraitance" ont souligné la maire de Bergues, l'adjointe au maire de Lyon 2e et la sénatrice du Nord madame Filleul.



Partager les principes du label Humanitude avec les familles



Respecter les rythmes, les choix, les goûts ("l'intimité, la singularité") font partie des 5 principes du label Humanitude. Si le résident avait l'habitude de se laver le soir... les équipes vont s'organiser en ce sens, ce qui peut étonner des familles s'attendant à un parent "tout propre" dès le matin.



"Zéro soin de force, sans abandon de soin" est un autre principe du label Humanitude qui exige de ne pas forcer les personnes tout en traçant l'éventuel report de soin au prochain rendez-vous. Cette traçabilité renforce la confiance entre les équipes, avec les familles.



Le principe de soin "Vivre et mourir debout" demande de verticaliser au moins 20 minutes sur 24 heures pour éviter la grabatisation. La contention sera prohibée (et uniquement sur prescription médicale, ré-évaluée avec un plan de compensation de l'immobilisation).



L'"Ouverture sur l'extérieur" est le principe qui exige que l'établissement est organisé pour être accessible aux proches, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. "Plus l'Ehpad est visité, plus la bientraitance s'impose dans les comportements".



Enfin le principe "Lieu de vie - lieu d'envies" montre que tant qu'il y a de la vie, il y a des envies. Comme cette résidente de l'Ehpad Smith très déprimée qui s'est éveillée au son de la salsa à l'occasion de la fête du label Humanitude.



Des techniques utiles aux proches



"Quand mon père est entré dans l'Ehpad, il ne marchait plus", sourit la psychologue de l'Ehpad Smith, Madame Magalie Chauvergne, aux côtés de son papa droit comme un "I".



"Dans ma famille, on n'est pas très tactiles", complète la chargée de l'accueil, Christine Camales. "Les formations-actions Humanitude m'ont appris à regarder ma maman bien dans les yeux, à lui parler avec douceur et aussi à la toucher avec tendresse. Nous avons une toute autre relation depuis qu'elle est entrée dans notre établissement".



Les enseignements professionnels de l'Humanitude sont mis en oeuvre dans une démarche pluriannuelle de formations-actions qui transforme les pratiques et le prendre soin. Des conférences aux familles, la présentation du DVD Humanitude sont organisées au cours de ces stages. Les proches découvrent ces nouveaux savoir-faire permettant de tisser des liens étonnants avec leur proche fragilisé, malade.









Voir ces salariés de l'Ehpad Smith en images.







En savoir plus sur le label Humanitude, les 23 labellisés à ce jour et la centaine d'établissements engagés vers ce 1er label de bientraitance.