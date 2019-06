Le 200ème Café des aidants ouvre à la Réunion

L’Association française des aidants vient d’annoncer l’ouverture du 200ème Café des aidants, à La-Plaine-des-Palmistes, à Réunion (le neuvième de l’île).

Bénéfices concrets

Reconnaissance internationale

Après un nombre d’ouvertures record en 2018, avec 48 nouveaux Cafés des aidants, l’Association française des aidants vient d’atteindre le cap symbolique des 200. Une belle reconnaissance pour le dispositif né en 2008.Portés par des associations locales, les Cafés des aidants fonctionnent tous sur le même principe. Une fois par mois a lieu une rencontre dédiée aux aidants dans un lieu convivial (café, restaurant…), animée par une un travailleur social et un psychologue.On y vient quand on veut, sans obligation. Certains proposent de payer juste la consommation, d'autres sont totalement gratuits.« C’est un très bon dispositif pour faire sortir [les aidants] du domicile », témoigne Pierre Roquebert, psychologue et animateur du Café des aidants de Montparnasse, à Paris.« Les personnes viennent de plus loin, surtout de banlieue. Le bruit du Café ne gêne pas les participants. La question de l’anonymat est importante dans un parcours de proches aidants. Du fait des profils différents, les personnes cheminent petit à petit. La voix des pairs permet de cheminer d’une manière différente que par l’accompagnement et/ou l’écoute des professionnels. » Cet impact positif a d’ailleurs été mesuré en 2017 : 7 aidants sur 10 ont notamment estimé qu’ils vivaient mieux la situation depuis qu’ils participaient aux Cafés des aidants.Des bénéfices également reconnus par l’Alliance internationale des aidants, qui a jugé que les Cafés des aidants comptaient parmi les. Une distinction attribuée à seulement cinq actions à l’échelle mondiale.