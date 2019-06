L'inspirant Dominique Pon revient au colloque ANM

En charge du virage numérique de notre système de santé, Dominique Pon, responsable de la Délégation ministérielle du numérique en santé "Ma santé 2022" et directeur de la clinique Pasteur de Toulouse, a à cœur de le rendre éthique et équitable.



Car pour Dominique Pon, numérique et citoyenneté ne sont pas incompatibles, bien au contraire : il le confiait le mois dernier à la rédaction d’agevillagepro, et viendra en témoigner le 14 novembre prochain lors du 12e colloque des approches non-médicamenteuses, à Paris.





Avec l’enthousiasme et le dynamisme qui le caractérisent, il livrera sa vision inspirante d’un environnement numérique plus juste, plus solidaire.