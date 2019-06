Santé : après 70 ans, 4400 pas suffisent

Une étude américano-japonaise publiée fin mai conclut qu’après 70 ans, marcher entre 4400 et 7500 pas par jours suffit pour conserver une bonne santé.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont équipé 16 741 femmes âgées de 72 ans en moyenne de podomètres, afin de mesurer le nombre de pas qu’elles effectuaient chaque jour. Puis ont suivi la santé de ces femmes durant plus de quatre ans.Ils ont pu observer que la mortalité diminuait de manière significative entre celles qui avaient une activité physique faible (2700 pas par jour) et celles qui marchaient 4400 pas par jour.A partir de 4400 pas, plus la distance parcourue augmente, plus la mortalité diminue… mais finit par stagner aux alentours de 7500 pas quotidiens.Conclusion : marcher au moins 4400 pas apporte de véritables bénéfices pour la santé, mais après 72 ans, la recommandation des 10 000 pas par jour n’a plus vraiment lieu d’être.Reste que pour rester en bonne santé, renforcer son sens de l’équilibre et booster sa confiance en soi, il est essentiel de pratiquer une activité physique, quelle qu’elle soit : de la marche en rollateurs comme à la Mobil’Aînés au foot féminin en passant par le ski, le trampoline ou encore le yoga !