Solidarité : quelles aides après la retraite ?

Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, 93 % des retraités bénéficient d’un dispositif public de solidarité qui leur permet de toucher une meilleure pension. Mais il existe aussi d’autres aides, selon la situation de chacun. Quelles sont les aides qui existent à destination des personnes âgées ? Et à qui s’adressent-elles exactement ? Tour d’horizon des principales possibilités.





Bénéficier d’une pension plus élevée





Aménager votre logement pour rester vivre chez vous





Avoir de l’aide pour rester vivre chez vous malgré une perte d’autonomie

Payer la facture de l’Ehpad







En savoir plus sur les aides financières pour les personnes âgées





Vous avez besoin d’aide pour… : vous êtes éligible à l’Aspa, allocation de solidarité pour les personnes âgées.: il est possible d’obtenir une majoration de votre pension de retraite de 10 %. : votre caisse de retraite peut vous accorder 3500 euros. (pour une personne seule en province) : l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) peut financer jusqu’à 50 % du montant total des travaux HT via son programme Habiter facile, à hauteur de10 000 euros.L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (Apa vous permet de financer une aide à domicile, des accessoires spécifiques (aides techniques), des travaux d’aménagement du logement… selon les besoins identifiés par le Conseil départemental, qui verse l’aide.Si les revenus d’une personne âgée de 65 ans ou plus et l'aide financière que ses enfants sont susceptibles de lui apporter dans le cadre de ne suffisent pas à régler la facture, il faudra demander l’aide sociale à l’hébergement du Conseil départemental (via la Mairie). A noter : il est aussi possible de demander l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement familiale (ALF) ou l’allocation de logement sociale (ALS) en Ehpad.