Unapparté : le lieu qui milite pour le maintien à domicile

En Isère, plus d’une personne sur 5 a plus de 60 ans. Conscient du vieillissement de la population et à l’écoute du désir commun de vieillir chez soi, l’UNA Isère, le TASDA et ACTIS se sont associés pour proposer des solutions qui favorisent le maintien à domicile.



Fruit de cette collaboration, Unapparté est un lieu ouvert au grand public comme aux professionnels du domicile, dédié spécifiquement à l’innovation et la formation.



Bien vieillir chez soi



Source d’inspiration pour les aidants ou pour les personnes qui voient leur degré d’autonomie baisser, cet appartement témoin regorge de procédés astucieux et de mobiliers adaptés au vieillissement et au handicap.



La cuisine par exemple, est dotée d’équipements électroménagers positionnés en hauteur, d’une étagère escamotable qui apporte le contenu jusqu’à vous, ou bien encore de verres connectés qui signalent la quantité d’eau bue durant la journée pour éviter tout risque de déshydratation.



Toutes les pièce de l’appartement sont conçues de la même façon, pensées pour permettre d’être le plus autonome possible et limiter les risques d’accidents.