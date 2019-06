Maison de retraite : quand les professionnels d'Ehpad montent sur scène

Ces jeudi et vendredi, les Guingampais pourront assister à une pièce de théâtre pas comme les autres : entièrement écrite et jouée par les professionnels de l’Ehpad de Kersalic, elle donne à voir la vie en maison de retraite

Pour mieux accompagner les résidents, les professionnels des maisons de retraite doivent, régulièrement, réfléchir sur leurs pratiques, leur fonctionnement. A l’Ehpad de Kersalic, à Guingamp (22), la directrice Corinne Antoine-Guillaume a choisi le théâtre pour mener ce travail.Un choix qui a surpris les équipes au départ, mais qui aboutit, après 9 mois de travail avec un comédien et un coach, sur quatre représentations sur la scène du théâtre du Champ au Roy.Au fil de 14 saynètes, entrecoupées d’échanges avec la salle, les professionnels évoqueront la vraie vie de l’Ehpad, y compris les sujets qui fâchent.Sexualité, intimité, respect du rythme, repas, relations avec les familles… tous les sujets sont évoqués dans le spectacle, confie Corinne Antoine-Guillaume.Qui se réjouit d’avoir fait ce choix audacieux. « Autour d’une table, les choses ne sont pas forcément dites. Sur scène, il est plus facile d’analyser la portée des mots, mais aussi des gestes », explique-t-elle.« Et sur scène, on se dit tu, on s’appelle par le prénom : de nouveaux liens se nouent entre les professionnels », ajoute-t-elle.Les représentations, gratuites, sont ouvertes à tous.Spectacle Vivre à l’Ehpad, par les agents de la résidence KersalicJeudi 27 juin à 14h30 et 20h30 & vendredi 28 juin à 14h30 et 20h30Théâtre Champ au Roy, 1 place du Champ au Roy, 22200 GuingampEntrée gratuite sur inscription au 02 96 44 51 51