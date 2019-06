Les entreprises qui soutiennent les aidants ont désormais leur label

L’association Handéo, qui avait déjà créé plusieurs labels afin d’aider, notamment, les utilisateurs à choisir un service d'aide à domicile ou un service de transports, vient de lancer une nouvelle certification destinée aux entreprises, avec le groupe de protection sociale Klésia.

Baptisé Entreprise engagée auprès de ses salariés aidants, ce nouveau label Cap’Handéo a pour objectif de soutenir et valoriser les entreprises qui mettent en place des actions de soutien à leurs salariés qui se retrouvent en situation d’aidant.Rappelons qu’un aidant sur deux travaille, avec toutes les difficultés que cette double activité entraîne.Pour obtenir le label, les entreprises candidates doivent répondre à de nombreuses exigences , en matière d’information des salariés, de formation et sensibilisation des managers, de dispositifs adaptés aux aidants… Le label sera ensuite décerné – ou non – après visite sur site.Les noms des premiers labélisés devraient être connus à l’automne.