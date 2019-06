Puy-de-Dôme : une jeune retraitée crée une colocation senior

Pas besoin d’habiter dans une grande ville pour bénéficier de propositions innovantes. A Meilhaud dans le Puy-de-Dôme, une colocation senior devrait ouvrir ses portes à Noël. Une initiative lancée par Elisabeth Senèze, une jeune retraitée du village, explique La Montagne.

Perchée à 450 mètres d’altitude au cœur du parc naturel régional Livradois-Forez, en Auvergne, Meilhaud compte un peu plus de 500 habitants, et un club des aînés très actif.Réputé pour son lavoir, ses remparts et son église du XVème siècle, le village sera bientôt doté d’un nouveau lieu incontournable, la Maison de Trudi.Elisabeth Senèze a en effet entrepris la rénovation d’une grange ancienne de 300 mpour la transformer en une colocation de six studios destinés à des personnes âgées autonomes. Une première dans le département, souligne Olivier Choruszko dans La Montagne.En plus de leur logement de 23 à 33 m, les colocataires pourront utiliser le salon, la cuisine et la salle à manger communes, et bénéficieront de services communs de conciergerie.Ouverture prévue pour Noël.